La intensa discusión entre Silvia y Quintero reabre viejas heridas: "Eso fue lo que se cargó nuestra relación"

Benigna, después de tener una charla con Quintero para recordarle que debe aclarar sus sentimientos por Silvia por el bien de todos, ha sorprendido a sus compañeros de piso con un almuerzo.

Sin embargo, en lugar de mejorar la situación, la mejor amiga de Manolita ha sido testigo de una intensa discusión entre los abogados.

Quintero ha intentado explicar las razones por las que sigue siendo el abogado de Losada en lugar de estar del otro lado, como esperaba Silvia, pero la conversación ha empeorado por momentos. "Me han contratado para defender a un cliente, aunque no me guste", ha expresado de una manera firme.

La discusión ha alcanzado su punto álgido cuando Silvia, enfadada, le ha dicho a Quintero que es una persona muy aburrida, reabriendo viejas heridas: "Eso fue lo que se cargó nuestra relación: lo aburrido y previsible que eres y lo peor es que nunca vas a cambiar”.

Poniendo fin a este duro enfrentamiento, Quintero se ha marchado muy afectado a su habitación. Aunque no quiere decirlo en voz alta, sigue enamorado de Silvia y esto lo ha destrozado por completo.

Hace unos días, se notaba una conexión especial entre Silvia y Quintero. De hecho, compartieron momentos de complicidad al revelar sus pronósticos en la apuesta de Sebas, sugiriendo la posibilidad de volver a estar juntos. Sin embargo, esto ha vuelto a enturbiar el ambiente. ¿Qué depara el futuro para los abogados?