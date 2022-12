Cristina, destrozada, rompe su relación con Rubén: “Me has utilizado”

Una mentira puede poner en duda todas las verdades y, al descubrir el verdadero motivo por el que Rubén ha vuelto a Madrid, Cristina se ha dado cuenta de que su historia de amor es una farsa.

Lo cierto es que el médico cometió una negligencia y culpó a una enfermera. Después de lo sucedido, la clínica llegó a un acuerdo con él y le ofreció no denunciarlo a cambio de que se marchara del hospital y renunciara a la compensación económica.

Pero su versión, hasta ahora, había sido muy diferente ya que le dijo a Cristina que había abandonado su sueño para volver a la capital y recuperar su relación porque, en estos tres meses de distancia, se había dado cuenta de que ella es el gran amor de su vida.

Cristina se ha llevado una gran decepción y así se lo ha expresado a Rubén. “En vez de asumir tu error, echaste la culpa a otra persona inocente. Me has mentido a la cara. Nunca habrías vuelto a Madrid si no te hubieran echado del trabajo”, le ha dicho.

Por su parte, el médico ha intentado explicarse, pero sus respuestas llegan demasiado tarde y la abogada se siente utilizada.

La de Cristina y Rubén podría haber sido una gran historia de amor, pero todo se ha quedado en la nada. Ahora, sus destinos vuelven a separarse.