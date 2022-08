Coral, valiente, confiesa a Paloma lo que siente por Fran

Se acabaron los interrogantes. Han sido muchas las veces que Raúl y Paloma se han preguntado si Coral seguía albergando sentimientos por Fran y, por fin, la joven ha confesado la verdad.

Hay amores que no salen del corazón y Fran es la persona que más ha marcado a Coral. Su historia de amor no tuvo final feliz y es cierto que no pudieron superar los obstáculos, pero no se puede negar que la química entre ambos sigue muy presente.

El amor de Fran y Coral era de pura adrenalina. El querer y no poder. La pasión desmedida y los torbellinos emocionales…Sin embargo, el que tiene con Paloma es muy diferente. Se trata de un amor cómplice, sereno y sin altibajos.

Las cosas entre Paloma y Coral no están bien. Los celos y las inseguridades de Paloma han llevado a traicionar a su mejor amiga al empujar a Raúl a seguir luchando por el amor de su todavía mujer.

Al descubrirlo, Coral ha mantenido una seria charla con Paloma y la verdad ha salido a la luz: ¡Teme que quiera quitarle el novio!

Se ha abierto una gran brecha en una amistad que parecía irrompible. Ajeno a todo, Fran sigue apostando por su relación con Paloma y le ha pedido que se mude a su casa ya que cree que ha llegado el momento y no quiere perder más el tiempo.

Pero, ¿puede el creativo cambiar de opinión cuando descubra que Coral sigue enamorada de él? Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan…