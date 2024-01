Las conmovedoras palabras de Malena en el momento más difícil de Federico: “Siempre serás mi padre”

Malena está pasando por un mal momento. Después de superar su enfermedad, enfrentar la muerte de Chimo y soportar los constantes reproches de Elena por su buena relación con los Gómez, se añade el derrame cerebral de Federico.

Nada más llegar a la clínica médica, Malena saca 'Viaje al centro de la tierra', el libro que le recomendó su padre, y empieza a leerlo para sentirse más cerca de él. Nada más empezar, la pequeña de los Quevedo para su lectura para sincerarse: “Se me hace muy raro no poder desayunar ni cenar contigo como antes”.

La última discusión que ha tenido Malena con Elena ha hecho que sienta más su ausencia, llevándola a rogar a su padre que se cure cuanto antes: “Yo no voy a poder con todo esto si no me ayudas”.

Federico todavía no puede hablar ni prácticamente gesticular, pero la mirada que le dedica a Malena refleja que hará todo lo que esté en su mano para apoyarla y estar con ella en el tan duro momento que está viviendo.