Carballo recibe la visita de Quintero en la cárcel y le pide un favor: “Dile a Manolita que venga a verme”

Carballo es una mujer muy valiente y, tras agredir a un policía, ha asumido las consecuencias de sus actos y se ha presentado en la comisaría de policía. Tras contar todo lo sucedido, la detective ha ingresado en prisión, donde cree que pasará una larga temporada.

Tal y como le ha dicho Quintero, el pronóstico del policía es bueno: los médicos piensan que se va a recuperar, pero aún es demasiado pronto para asegurarlo. Al verla con un golpe en la cara, Quintero le ha recordado a Carballo que no está sola en esta situación, pero ella lo ha tranquilizado: "Ahora, todas las presas saben que estoy embarazada y no me harán daño. Es la ley no escrita de la trena".

Sobre Jorge, Carballo se ha negado a verlo. De momento, la joven está muy dolida con todo lo ocurrido y no quiere que la visite, pero sí espera con ganas la visita de su buena amiga Manolita. "Tengo que decirle algo muy importante", ha resaltado mientras le pedía a Quintero el favor.

Por culpa de Luján, el destino de Carballo acaba de truncarse. Embarazada de Jorge y sin saber cuánto tiempo le espera de condena, la detective ha sobrepasado todos los límites para resolver el caso de su padre. ¿Ha tomado la decisión correcta?