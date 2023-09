Capítulo de hoy de Amar es para siempre; 26 de septiembre de 2023: Los sentimientos condicionan a Quintero y a Lola

Sofía vuelve tras lo que Rafa vaticinaba un peligroso encuentro con Richi. La dueña del King's regresa dolida, herida y frustrada por haberse dado cuenta de que se había enamorado de un asesino. Iván ha huido y ella ha abierto los ojos de lo engañada que había estado de él.

En casa de los Quevedo, Malena intuye que entre Román y Alicia no hay amor. La joven no entiende porqué su hermano va a dar el gran paso de casarse con la hija de Crespo si entre ambos no hay complicidad alguna y así se lo pregunta a Román que trata de dar importancia a las palabras de la joven pese a que sabe que tiene razón.

Mientras tanto, Lola no deja de pensar en su beso con Román y decide contarle a Claudia su angustia. La hija de los Gómez necesita consejo y no puede aguantar más con ese secreto que la está torturando. Claudia le ofrece todo su apoyo y Lola le asegura que no volverá a pasar nunca nada más con Román.

Quintero se enfrenta a un duro momento: reencontrarse con Silvia, un gran amor del pasado, en prisión. Silvia le pide ayuda desesperada pero Justo no cree ser el más indicado para ello. El abogado lleva tiempo poniendo en duda su valía profesional y, además, cree que sus sentimientos hacia Silvia podrían condicionar la defensa.