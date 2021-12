Adam, irascible con Morgane: ¿pondrá en peligro su trabajo?

Esta noche, Antena 3 emite el último capítulo de 'ACI: Alta Capacidad Intelectual' a las 22:45 horas.

En el último episodio, ‘Hombre de poca fe’, la patinadora Pauline García es encontrada muerta tras ser atropellada por su propio coche.

Una testigo indica haber conocido al asesino, pero los últimos acontecimientos darán un giro a la investigación: los registros telefónicos de la víctima muestran que la noche en que murió, a la medianoche, llamó a Sylvain Dubois, quien había muerto dos meses antes, atropellada por un automóvil…

Morgane llega tarde, como de costumbre, a la escena del crimen. Adam no está de humor para el sarcasmo de Alvaro, Céline le ha echado una pequeña reprimenda: "No remuevas la mierda y arréglatelas con tu conciencia" Y es que Karadec disparó a unos sospechosos para salvar a Morgane en el último caso que tuvieron entre manos, algo que al Fiscal no le ha gustado nada...

Adelántate a la emisión del último capítulo en ATRESplayer PREMIUM.