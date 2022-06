Morgane resuelve el caso: Un vestido, un hoyuelo y un crimen 50 años atrás

Morgane debía centrarse única y exclusivamente en aprobar el curso para lograr su restitución en la brigada de Lille. Pero Alvaro no pudo resistirse a investigar, extraoficialmente, el nuevo caso de asesinato que había llegado a la brigrada: Una anciana hallada muerta en su casa y su vecino, el primer sospechoso.

Morgane no tardó en descubrir que Nicole, la anciana, tenía alzheimer y que no recordaba el presente, pero sí cosas del pasado. La sangre del vestido hallado en casa del vecino no era de Nicole… ¿sería un caso del pasado? Gracias a todos los detalles del vestido: la cremallera, la composición y la marca, Morgane y Daphné daban con la época de la prenda y los asesinatos producidos entonces: 37 casos. ¿Cuántos murieron de un disparo? 9.

Daphné da con la clave: la imagen del asesinato de una mujer con ese mismo vestido. Un asesinato ocurrido hace 50 años de una mujer que trabajaba en un club de striptease en los años 70: Tulip.

¿Qué relación había entre aquella mujer y Nicole, la anciana asesinada en su casa?

Morgane no duda en acudir al local de striptease y subida a una barra de pole dance da con la clave.

Nicole, conocida como Cocó, también era bailarina de striptease junto con la asesinada hace 50 años y ambas eran las estrellas del local. Las dos soñaban con abrir una escuela de danza juntas. Tulip desapareció y Cocó se despidió un par de días después del local.

Las pesquisas recabadas tenían cabos sueltos pero Morgane, astutamente, logra descubrir quién mató a Tuli: Sara, la propia dueña del local de striptease. La mujer compró el silencio de Nicole (Cocó) comprándole una escuela de danza.

Es el momento de entrevistar a Sabine, la empleada de la escuela de danza de Nicole. Morgane escucha atentamente sabiendo que la profesora es realmente la asesina de Nicole.

Un hoyuelo en la mejilla le ha llevado a descubrir que la profesora de danza es en realidad la hija de Tulip.

Alvaro vuelve a demostrar que, a pesar de ser caótica, es brillante y Lille la necesita.