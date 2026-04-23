Sonia frustra los planes de su madre: “¿Qué soy Quasimodo y hay que ocultarme?”

A Sonia no le ha sentado nada bien que su madre no la haya invitado a la comida familiar que ha organizado en su casa y no ha dudado en presentarse allí por sorpresa con su hija Ibiza.

Al verla aparecer, la cara de Albany cambia por completo. Ella no tenía pensado contarles a sus invitados que tenía otra hija y su intención era intentar juntar a una de sus otras dos hijas con un hombre de provecho.

Albany lleva a Sonia a la cocina para echarle en cara que se haya presentado sin avisar en la comida y ella le reprocha que siempre le haga lo mismo: “¿Qué soy Quasimodo y hay que ocultarme?”.

La madre de Sonia intenta explicarle que el único propósito de esta cena es encontrarle un marido a alguna de sus hijas pequeñas, pero esa excusa no le sirve a la empresaria. ¿Mejorará su relación en algún momento?