Carol se sincera con Daryl: “Siento que en cuanto lo diga en voz alta algo malo pasará”

Carol no se ha atrevido a contarle todavía a su familia que se va a casar con Daryl. Aunque habla todos los días con ellos por teléfono, nunca encuentra el momento oportuno para darles la buena noticia.

“Sí, he intentado alargar el contarle a mi familia lo nuestro: No quería romper la burbuja en la que estamos. Siento que en cuanto lo diga en voz alta algo malo pasará”, intenta explicarle Carol a Daryl para que entienda su actitud.

El amigo de Can comprende la actitud de su prometida e intenta tranquilizarla: “Nada va a estropear esto. Estoy deseando conocer a tu familia”. ¿Se atreverá a dar el paso pronto la azafata?