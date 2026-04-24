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Mejores momentos | Capítulo 1

Carol se sincera con Daryl: “Siento que en cuanto lo diga en voz alta algo malo pasará”

La azafata intenta explicarle a su prometido por qué todavía no le ha contado a su familia que se van a casar.

Carol no se ha atrevido a contarle todavía a su familia que se va a casar con Daryl. Aunque habla todos los días con ellos por teléfono, nunca encuentra el momento oportuno para darles la buena noticia. “Sí, he intentado alargar el contarle a mi familia lo nuestro: No quería romper la burbuja en la que estamos. Siento que en cuanto lo diga en voz alta algo malo pasará”, intenta explicarle Carol a Daryl para que entienda su actitud. El amigo de Can comprende la actitud de su prometida e intent...

Carol se sincera con Daryl: “Siento que en cuanto lo diga en voz alta algo malo pasará”

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Patri Bea
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Carol no se ha atrevido a contarle todavía a su familia que se va a casar con Daryl. Aunque habla todos los días con ellos por teléfono, nunca encuentra el momento oportuno para darles la buena noticia.

“Sí, he intentado alargar el contarle a mi familia lo nuestro: No quería romper la burbuja en la que estamos. Siento que en cuanto lo diga en voz alta algo malo pasará”, intenta explicarle Carol a Daryl para que entienda su actitud.

El amigo de Can comprende la actitud de su prometida e intenta tranquilizarla: “Nada va a estropear esto. Estoy deseando conocer a tu familia”. ¿Se atreverá a dar el paso pronto la azafata?

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