¿Peligra la boda? Daryl no entiende la actitud de Carol

Daryl, el mejor amigo de Can, ha decidido abandonar su vida de soltero para comprometerse con Carol, una azafata de la que se ha enamorado y con la que lleva quedando varios meses.

Durante un vuelo, los dos prometidos de meten en una sala para dar rienda suelta a la pasión, pero a Daryl le sorprende ver que Carol no lleva su anillo de compromiso puesto, aunque lo que más le molesta es descubrir que la joven todavía no le ha contado a su familia que van a casarse.

“No he tenido tiempo”, se justifica Carol al ver que su prometido se molesta. Pero Daryl sabe que ella habla todos los días con su familia por teléfono, así que no sabe a qué está esperando. ¿Qué pasará por la cabeza de la azafata?