Mejores momentos | Capítulo 1
¿Peligra la boda? Daryl no entiende la actitud de Carol
El joven no comprende por qué su prometida todavía no les ha contado a sus padres que se casan dentro de tres meses.
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Daryl, el mejor amigo de Can, ha decidido abandonar su vida de soltero para comprometerse con Carol, una azafata de la que se ha enamorado y con la que lleva quedando varios meses.
Durante un vuelo, los dos prometidos de meten en una sala para dar rienda suelta a la pasión, pero a Daryl le sorprende ver que Carol no lleva su anillo de compromiso puesto, aunque lo que más le molesta es descubrir que la joven todavía no le ha contado a su familia que van a casarse.
“No he tenido tiempo”, se justifica Carol al ver que su prometido se molesta. Pero Daryl sabe que ella habla todos los días con su familia por teléfono, así que no sabe a qué está esperando. ¿Qué pasará por la cabeza de la azafata?
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