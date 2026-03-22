“¿Un hombre y una mujer no pueden ser amigos?”: ¿A qué estás esperando?, estreno muy pronto en Antena 3

El fenómeno literario que ha revolucionado el catálogo de atresplayer se podrá disfrutar muy pronto en abierto. Tras su exitoso paso por la plataforma de pago, Antena 3 se prepara para el estreno en su prime time de ¿A qué estás esperando?, la ambiciosa adaptación de las novelas de Megan Maxwell que promete caldear las noches de Antena 3.

Esta comedia erótico-romántica no es solo una historia de amor convencional. A través de 8 episodios de 50 minutos, la ficción disecciona las relaciones del siglo XXI y rompe con los patrones clásicos. La trama sigue los encuentros y desencuentros de dos parejas que buscan nuevas formas de quererse, alejadas de los estándares tradicionales y explorando una libertad sexoafectiva que ya ha cautivado a millones de lectores.

La serie utiliza localizaciones de ensueño en Canarias y Madrid para ambientar una historia que es, ante todo, una exploración sin filtros sobre el deseo y las contradicciones modernas.

Del papel a la pantalla: El éxito de Megan Maxwell

El proyecto nace de la unión de dos de los best sellers más potentes de la autora: 'Tampoco pido tanto' y '¿A qué estás esperando?'. Con más de cinco millones de ejemplares vendidos y presencia en 25 países, Maxwell se confirma como un valor seguro para el éxito de audiencia en abierto.

Un reparto de lujo para el prime time

Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz encabezan el reparto de la ficción. Llum Barrera, Mariano Llorente, Aria Bedmar, Ramón Pujol, Alba Planas, Pastora Vega, María de Nati, Ramón Langa, Antonia San Juan, Noa Álvarez, Manu Baqueiro y Anna Moliner, entre otros, completan el elenco.