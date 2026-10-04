Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 3

Dolores se enfrenta a Tristán tras descubrir su beso con Lucía: “Quiero que te vayas”

El beso entre Lucía y Tristán ya no es un secreto. Dolores se ha enterado de lo ocurrido y decide que Tristán se marche de casa.

Dolores se enfrenta a Tristán tras descubrir su beso con Lucía: “Quiero que te vayas”

Dolores se enfrenta a Tristán tras descubrir su beso con Lucía: “Quiero que te vayas”

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

Dolores ya lo sabe todo. El pequeño Bruno le ha contado que Lucía y Tristán se besaron y la noticia ha provocado una reacción inmediata: Dolores no está dispuesta a tener a Tristán bajo su techo.

Él intenta justificarse asegurando que fue él quien se lanzó sobre Lucía y que ella le rechazó, pero Dolores está decepcionada: “Te he tratado como un hijo”.

Tristán, por su parte, deja claro que sus sentimientos por Lucía son reales: “A mí Lucía sí me importa”. Solo quiere protegerla después de saber por todo lo que ha pasado por culpa de Héctor.

Pero Dolores ya ha tomado una decisión: “Quiero que te vayas de mi casa”. Y ahora Tristán tendrá que encontrar una excusa para marcharse sin levantar sospechas.

¡Capítulo 3 de A la deriva, ya disponible en atresplayer!

Dolores se enfrenta a Héctor: “Necesito que sepa que he cambiado”

Dolores se enfrenta a Héctor: “Necesito que sepa que he cambiado”

Antena 3 » Series » A la deriva

Publicidad

Series

Dolores se enfrenta a Tristán tras descubrir su beso con Lucía: “Quiero que te vayas”

Dolores se enfrenta a Tristán tras descubrir su beso con Lucía: “Quiero que te vayas”

En exclusiva: descubre la carta inédita de María a Manuel antes del estreno de la segunda temporada de Entre tierras

En exclusiva: descubre la carta inédita de María a Manuel antes del estreno de la segunda temporada de Entre tierras

Fina y Bianca en el capítulo 664 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Fina se olvida de Marta y cae en la tentación con... ¡Bianca! 

“Lo recuerdo todo”: Berrak se prepara para enfrentarse a Serhat esta noche en El secreto
El secreto | Avance

“Lo recuerdo todo”: Berrak se prepara para enfrentarse a Serhat esta noche en El secreto

Begoña
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel presiona a Begoña para descubrir el 'topo' de la empresa

"Ha sido un aprendizaje brutal": Carlota Baró nos confiesa qué se lleva de Renata
Inédito

"Ha sido un aprendizaje brutal": Carlota Baró nos confiesa qué se lleva de Renata

La actriz que da vida a uno de los personajes claves de la historia hace balance de todo lo que ha aprendido al meterse en su piel.

Así son Nicolás y Manuela: los hijos por los que se desvive María en la segunda temporada de Entre tierras
Muy pronto en Antena 3

Así son Nicolás y Manuela: los hijos por los que se desvive María en la segunda temporada de Entre tierras

Germán Alcarazu y Marina Guerola son los actores que interpretan a los dos hijos de la protagonista en una segunda temporada que recibe muchos actores nuevos.

David Janer se incorpora a Sueños de libertad dando vida a Josema: "Es muy bonito poder interpretar a un personaje así"

David Janer se incorpora a Sueños de libertad dando vida a Josema: "Es muy bonito poder interpretar a un personaje así"

Berrak despierta, pero el verdadero terremoto acaba de empezar para Serhat

Berrak despierta, pero el verdadero terremoto acaba de empezar para Serhat

¿Hasta dónde llegará Cihan por salvar a Boran? Está dispuesto a arriesgar su vida y perder a Alya

¿Hasta dónde llegará Cihan? Está dispuesto a arriesgar su vida por Boran y perder a Alya

Publicidad