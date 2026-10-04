Dolores se enfrenta a Tristán tras descubrir su beso con Lucía: “Quiero que te vayas”

Dolores ya lo sabe todo. El pequeño Bruno le ha contado que Lucía y Tristán se besaron y la noticia ha provocado una reacción inmediata: Dolores no está dispuesta a tener a Tristán bajo su techo.

Él intenta justificarse asegurando que fue él quien se lanzó sobre Lucía y que ella le rechazó, pero Dolores está decepcionada: “Te he tratado como un hijo”.

Tristán, por su parte, deja claro que sus sentimientos por Lucía son reales: “A mí Lucía sí me importa”. Solo quiere protegerla después de saber por todo lo que ha pasado por culpa de Héctor.

Pero Dolores ya ha tomado una decisión: “Quiero que te vayas de mi casa”. Y ahora Tristán tendrá que encontrar una excusa para marcharse sin levantar sospechas.

¡Capítulo 3 de A la deriva, ya disponible en atresplayer!