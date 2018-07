5 postres sin azúcar ni harina

1. Pastel de chocolate.

¿A quién no le gusta el chocolate? Este postre es perfecto para aquellos que les encanta el dulce, pero no quieren coger peso. Sus ingredientes son idénticos a los de un pastel de chocolate típico, aunque con una excepción, no lleva ni azúcar, ni harina. Chocolate (light), huevos, mantequilla sin sal y leche bien mezclados y al horno.







2. Yogur de frutas.

Este poste es muy simple. Solo necesitas yogurt y variedad de frutas (kiwi, mango, plátano, manzana, etc). Escógelas a tu gusto, mézclalas con el yogur y en tan solo unos segundos dejarás fascinados a tus invitados.

3. Barritas de semillas.

Semillas de girasol peladas y miel, no necesitas nada más. Derrite la miel en una olla y cuando este disuelta por completo, añade las semillas. Mézclalo todo bien y cuando este listo colócalo sobre una bandeja. Espera a que se enfríe, corta a trocitos en el tamaño que desees y listo. ¡A comer!





4. Magdalenas de limón.

Márcate un postre divino con estas magdalenas, porque están de muerte. Como el pastel, necesitas los ingredientes habituales para elaborar este dulce, pero adiós a la harina y al azúcar. Huevos, levadura, en este caso yogur de limón y...salvado de trigo. Para endulzar usa cualquier endulzante líquido, en la actualidad el mercado está lleno de estos botecitos.

5. Pinono.

¿Sabes lo que son los pinonos? Se trata de un pastel típico de Granada. Está compuesto por un bizcocho que normalmente se rellena. Puedes elegir un interior dulce o salado, eso a tu gusto. Pero, recuerda que en esta ocasión estamos hablando de postres sin azúcar y sin harina. Huevos, endulzante, esencia de vainilla y tan solo 15 minutos en el horno. Fácil, rápido y rico. ¿Qué más se puede pedir?