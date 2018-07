Llevas toda la vida cometiendo errores con la ensalada... y muchos te están haciendo engordar

Te hemos dado la tabarra con que llevas toda la vida haciendo mal la pasta, el gazpacho y hasta el sándwich mixto. Sí, al final vas a acabar temiendo hasta cortar pan por miedo a no hacerlo bien. Lo cierto es que hay comidas que llevamos toda la vida preparando mal y esto es así... hoy le toca el turno a la que quizá sea uno de tus pilares ahora en veranito: la ensalada. Estos son los errores más comunes y, cuidadín, porque muchos de ellos te están haciendo engordar (y tú que pensabas que era un plato 'healhty').

Lava bien todos los ingredientes. Todos. Y especialmente en verano. Es la mejor manera de prevenir cualquier tipo de intoxicación. Hay quien por falta de tiempo decide no pasar por el grifo alguno de los componentes de su ensalada y acaban tomando la lechuga con tierra. Para que esto no ocurra, lo mejor es seguir un protocolo estricto de limpieza y secado.

tomates | ondacero.es

Emplea ingredientes de temporada. Una ensalada de verano debe llevar tomates, claro que sí y, al mismo tiempo, no tiene sentido que incorpore granada, ya que es una fruta de otoño. Tener en cuenta el calendario permite hacer ensaladas más sabrosas, ya que se toma la materia prima en su momento de esplendor. Si tienes duda, pregunta al frutero.

Hay 'toppings' que van al culo. Directamente... Si pides una ensalada César e incluye pan tostado, bacon o pollo rebozado, no puedes pretender tomarte después un segundo bajo el pretexto de "total, como solo has comido una ensalada...". Trata de equilibrar los ingredientes y apuesta por tomar el pollo a la plancha en lugar de empanada o no añadas queso rallado a lo loco si lo que quieres es cuidarte.

Ojito a las combinaciones. En el mundo ensaladil no todo vale: hay cosas que directamente no funcionan, como echarle huevo cocido y queso al mismo tiempo y hay veces que nos encontramos en un bol con foie desmigado y pollo a la vez. Hay que tratar de pensar en un juego de texturas y sabores que funcione y no sr redundantes. Un elemento crujiente, otro con más sabor, algo que aporte grasa, un poquito de proteína...

Cuchara con aceite de oliva | Archivo

Al rico aliño grasiento. Todas esas salsas espesas, ya sean la rosa, la de cuatro quesos o la mostaza con miel, dotan de consistencia a tu bol de ensalada, pero también le añaden calorías por un tubo. Hay casos en los que uno de estos aliños puede llegar a tener más calorías que la ensalada en su conjunto, por lo que es mejor prescindir de ellos. Además, suelen incorporar azúcares, demasiada sal... Un desastre para tu línea, vamos.

El aceite de oliva, de calidad. Antes hemos recomendado dejar de lado los aliños industriales y ahora vamos con el tema del aceite de oliva. Es cierto que son grasas saludables, pero siempre que se trate de aceite de oliva virgen extra. Aliñar una ensalada con un aceite de oliva sin apellidos es mucho menos saludable para el cuerpo. Además, conviene añadir la cantidad justa: son grasas buenas, pero no dejan de engordar.

Lechuga | agencias

No aliñes la ensalada con antelación. Dejar una ensalada con el aliño echado horas antes es una decisión poco inteligente: la sal va a deshidratar la lechuga, que pasará a mostrarse mustia y el aceite va a reblandecer los ingredientes. Si, además, la llevamos en un táper de plástico, el efecto de potencia. La puntilla se la da el calor veraniego, así que mejor aliñarla en el momento.

Sal, vinagre y aceite. Por este orden. Aunque parezca que tanto monta, monta tanto, lo cierto es que, si echamos primero el aceite, crearemos una una película en torno a los ingredientes que impedirás que coja el sabor de la sal y del vinagre. Este es el motivo por el que, en ocasiones, por mucho que aliñemos una ensalada, no conseguimos que sepa a nada...