Tres sitios donde tomar café en Barcelona

Syra Coffee. Se encuentra en la calle Siracusa, en Gràcia, y es un mini espacio en el que se concentra todo lo bueno del café y de los dulces más exquisitos. La gente de Syra ofrece un café estupendo, además de diferentes tipos de té, leche y bebidas vegetales, y cuenta con una selección de pastelitos que compran a diferentes proveedores entre los que encontramos la crême de la crême. Según el día, puedes encontrarte unos dónuts de Lukumas, un pastel de zanahoria espectacular, galletas o cualquier otra delicia dulce para acompañar tu bebida.

El de Syra no necesita azúcar ya que no está amargo en absoluto, y a su cargo encontramos diferentes baristas (en función de la hora del día en que vayas) que saben cómo tratar a la criatura. Es interesante que las raciones de dulces son discretas y están bien de precio, lo justo para que mates el gusanillo del azúcar sin echar a tu cuerpo calorías innecesarias. Syra es, eso sí, un local esencialmente de 'take away', aunque tiene una pequeña barra y unos asientos para disfrutar de tu brebaje en su interior de madera, agradable y de líneas nórdicas. Encontrarás, además, una selección de revistas internacionales y nacionales de arte, diseño y arquitectura. Y, a todas horas, un buen rollo infinito.

Syra Coffee. Siracusa, 13. Tel. 666 72 07 43.

Nømad Coffee. Este encantador establecimiento aúna todo lo que tiene que ver con el mundo del café de calidad en Barcelona: ademas de cafetería, son tienda de café y ofrecen diversos servicios para profesionales en forma de cursos y talleres. Cuando entras a Nomad notas enseguida no sólo que su equipo sabe muy bien de lo que habla, sino una pasión parecida a la que podrías hallar en una cata de vinos, con la misma afición por hallar notas extravagantes, por captar los millones de matices de un líquido que, para muchos, es equiparable a la gasolina.

Recientemente acaban de abrir el Nomad Roaster's Home, en Poblenou, su segundo local, que sigue la filosofía del primero y cuenta con su propia tostadora, de manera que se controle de principio a fin todo el proceso de elaboración del café. Tienen, además de un espresso excelente, cafés de filtro que van a sorprender a los que todavía dudan de que muy pronto van a ser la nueva moda. 'Hipster' hasta la médula, tiene su propio coffee-truck y está presente en la mayoría de mercados itinerantes de moda en la Ciudad Condal.

Nømad Coffee. Passatge Sert, 12. Tel. 628 56 62 35.

Cafés El Magnífico. Y tras dos recién llegados que han contribuido a poner de moda el café entre los más jóvenes y sibaritas (si es que algún día ha dejado de estarlo), no podemos dejar de hablar de la gente de El Magnífico, esos que llevan años haciendo pedagogía prácticamente en solitario en una callejuela del Gòtic. Lleno a todas horas, el olor de café se percibe desde la calle, y generalmente no tienes más remedio que perseguirlo y plantarte en este pequeño tostadero con una barra siempre abarrotada y unas cuantas mesas, en las que disfrutar de sus diferentes variedades de café.

Como el los otros dos establecimientos, su precio es ligeramente más elevado que el del café estándar, pero vale la pena, pues aquí encontramos algunos de los mejores granos del mundo, que podemos adquirir mientras disfrutamos de un espresso, un cortado, un latte o un fantástico cappucino en una de sus mesillas con vistas al ajetreo de la calle.

Cafés El Magnífico. Argenteria, 64. Tel. 93 319 39 75.