Ronna, la viuda de Papuchi, disfruta de España con su hijo: "Viene todos los veranos a Peñíscola"

Ronna Keith conoció al doctor Julio Iglesias Puga cuando ella tenía 27 años y él 75, y entre ambos surgió una relación que no se vio afectada por la diferencia de edad. Juntos construyeron una familia y tuvieron dos hijos: Jaime Nathaniel y Ruth Ann.

Tras el fallecimiento del doctor, que murió antes de poder conocer a su hija, Ronna optó por mantenerse fuera del foco público. Después de dos décadas de discreción, ha reaparecido recientemente posando junto a sus hijos en la portada de la revista ¡HOLA!

A raíz de la portada, hemos podido conocer cómo es la nueva vida de Ronna, a quien hemos podido ver veraneando en Peñíscola. "Viene todos los veranos con su hijo, casi siempre en septiembre", afirma una vecina, "nunca la hemos visto en pareja". ¡Dale al play ver las imágenes en exclusiva!