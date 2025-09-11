La reivindicación de la hija de José Luis Gil, cuatro años después de sufrir un ictus: "Ponerse enfermo en este país es muy caro"

José Luis Gil fue durante una época el presidente de la comunidad más famoso de toda España. El actor, que interpretaba a Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva, vivió sus años de mayor esplendor, pero un duro golpe le apartó del foco público en 2021.

Hace cuatro años, José Luis Gil sufría un ictus isquémico que cambiaba su vida y la de su familia por completo. Desde entonces, lucha por recuperarse de unas secuelas aún latentes.

Su hija, Irene Gil, nos ha contado lo difíciles que han sido estos años no solo para su padre, sino también para ellos. Según nos cuenta, los procesos de recuperación en este país son muy lentos y costosos: "Ponerse enfermo en este país sale muy caro".

"No estamos preparados para la enfermedad", señala. Irene advierte que en España es más fácil morir que enfermar, ya que el estado no arropa a las familias durante la enfermedad.

A pesar de todo, Irene da las gracias a todas las personas que han ayudado a su padre y le han mostrado su apoyo, ya que sostiene que son las que hacen posible que su padre mejore día a día. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!