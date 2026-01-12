Economía
Recortes sin precedentes por jubilarse antes de los 65 años: "Es injusto que me quieran quitar un 21%, no compensa"
Jubilarse antes de tiempo puede parecer una ventaja, pero conlleva recortes en la pensión que muchos desconocen y no están dispuestos a asumir.
Jubilarse antes de tiempo no siempre es una buena noticia. Ahora, adelantar la retirada puede implicar importantes recortes en la pensión, que alcanzan hasta el 21% si se hace dos años antes. Una penalización que muchos trabajadores desconocen.
A partir de 2026, la jubilación ordinaria se fija en los 66 años y 10 meses, o en los 65 para quienes hayan cotizado al menos 38 años. Desde los 63 será posible acceder a la jubilación anticipada voluntaria, aunque no sin condiciones.
Esther, por ejemplo, podría jubilarse si quiere, porque lleva cotizando 44 años. Sin embargo, asegura que le parece muy injusta la medida y que no compensa: "Se me quedaría una pensión de la quinta parte de lo que estoy cobrando".
Exigir un mínimo de 33 años cotizados y asumir una pensión más baja hace que la decisión genere dudas y preocupación. Para algunos, el precio a pagar es demasiado alto.
