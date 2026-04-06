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Propietario indignado ante el nuevo punto de la campaña de la Renta: "Está dando más fuerza al inquilino para que no pague"

Comienza la campaña de la Renta de este año, que para muchos está llena de lagunas. Uno de los puntos que más llaman la atención: los propietarios de viviendas a los que dejan de pagar deberán declarar ese alquiler como ingresos.

Campaña de la Renta

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Los propietarios de pisos a los que dejan de pagar están en pie de guerra ante la nueva campaña de la renta, que esta misma semana ya se puede presentar. El motivo: deberán declarar como ingresos los meses de alquiler que en realidad no están recibiendo.

Si los inquilinos les han dejado de pagar de enero a junio,pueden pedir la devolución. En cambio, si el impago se ha producido de julio a diciembre,lo tienen que declarar y la deducción se aplicaría en la declaración del año siguiente.

Javier Argente es uno de los caseros afectados por esta medida. Sus inquilinos le dejaron de pagar en octubre del año pasado. "No se puede entender que no ayuden a gente que no recibe la renta", afirma Javier, "está dando más fuerza al inquilino para que no pague".

Esta nueva campaña es injusta para muchos propietarios que deberán declarar como ingresos los impagos de sus inquilinos. Y tú, ¿qué opinas? ¡Cuéntanoslo!

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