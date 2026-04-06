El arrepentimiento de Enrique por los años que se perdió de su hija: "Contarle a su madre que era homosexual no fue fácil"

Enrique fue padre a los 18 años de Zaida, una hija con la que pasó años sin verse. Todo ocurrió a raíz de su salida del armario, algo que le llevó a separarse de la madre de Zaida. "Al principio, aunque no fue fácil contarle que me gustaban los hombre, se lo tomó bien", nos cuenta Enrique.

La situación se agravó por los problemas económicos de Enrique, que sumados a la nueva vida que tenía la madre de Zaida con otro hombre, hicieron que Enrique se separara de su hija. "La distancia, cada uno rehízo su vida... nos separamos", afirma Enrique, "llegué a meterme en abogados porque quería ver a mi hija, pero al final me quité de en medio".

Pasaron años sin que Enrique volviese a ver o a hablar con Zaida. Años en los que se perdió momentos muy importantes de su infancia, como su comunión y años en los que Zaida preguntaba constantemente por él.

Con el tiempo, fue Zaida quien decidió dar el primer paso para retomar la relación. Ambos se reencontraron después de que Zaida le buscara por Facebook y, desde entonces, han vuelto a ser uña y carne. "Es incluso mejor que antes", asegura Enrique.

Hoy, Enrique quiere pedir perdón a su hija por todos los momentos que se ha perdido y por no haber estado a su lado durante tantos años. Por eso, ha venido a Y ahora Sonsoles para darle una sorpresa a Zaida. ¡No te pierdas el momento en el vídeo de arriba!