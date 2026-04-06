Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emotivo

El arrepentimiento de Enrique por los años que se perdió de su hija: "Contarle a su madre que era homosexual no fue fácil"

Tras años sin hablarse, Enrique ha decidido pedirle perdón a Zaida, su hija, por todos los momentos que se ha perdido. Su salida del armario, sumada a un mal momento económico y a la mala relación con la madre de Zaida, hicieron que Enrique perdiera la relación con ella y hoy le pide disculpas.

Padre e hija

Publicidad

Enrique fue padre a los 18 años de Zaida, una hija con la que pasó años sin verse. Todo ocurrió a raíz de su salida del armario, algo que le llevó a separarse de la madre de Zaida. "Al principio, aunque no fue fácil contarle que me gustaban los hombre, se lo tomó bien", nos cuenta Enrique.

La situación se agravó por los problemas económicos de Enrique, que sumados a la nueva vida que tenía la madre de Zaida con otro hombre, hicieron que Enrique se separara de su hija. "La distancia, cada uno rehízo su vida... nos separamos", afirma Enrique, "llegué a meterme en abogados porque quería ver a mi hija, pero al final me quité de en medio".

Pasaron años sin que Enrique volviese a ver o a hablar con Zaida. Años en los que se perdió momentos muy importantes de su infancia, como su comunión y años en los que Zaida preguntaba constantemente por él.

Con el tiempo, fue Zaida quien decidió dar el primer paso para retomar la relación. Ambos se reencontraron después de que Zaida le buscara por Facebook y, desde entonces, han vuelto a ser uña y carne. "Es incluso mejor que antes", asegura Enrique.

Hoy, Enrique quiere pedir perdón a su hija por todos los momentos que se ha perdido y por no haber estado a su lado durante tantos años. Por eso, ha venido a Y ahora Sonsoles para darle una sorpresa a Zaida. ¡No te pierdas el momento en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Padre e hija

El arrepentimiento de Enrique por los años que se perdió de su hija: "Contarle a su madre que era homosexual no fue fácil"

Carlos Quílez

El momento clave en el que Juli confesó el crimen de Francisca Cadenas: "Le preguntaron: "Si escarbo ahí, ¿qué voy a encontrar?""

rey emérito

La estrategia tras la presencia del rey emérito en la reaparición de Morante: "Quieren dar cartas de naturalidad a sus visitas"

Campaña de la Renta
Lo vemos

Propietario indignado ante el nuevo punto de la campaña de la Renta: "Está dando más fuerza al inquilino para que no pague"

Luna
Última hora

¿Por qué la misión Artemis II no aterrizará en la Luna?: "Si todo va bien, en 2028 lo harán, pero para establecernos"

María del Monte
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, María del Monte nos concede su entrevista más sincera

Tras cuatro décadas dedicadas a la música, María del Monte se atreve con un nuevo proyecto. Hoy, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hacer un repaso de su trayectoria profesional y su vida personal.

3_Meloquedo
Mejores Momentos | 6 de abril

El ‘me lo quedo’ hace que Toño le arrebate a Vero el gran premio

El segoviano ha puesto el objetivo en este gajo tras el error de la concursante del atril rojo.

Auge jóvenes creyentes en España

Ana Iris Simón, sobre el auge de jóvenes creyentes en España: "Hace ocho años ser practicante provocaba risas"

2_Toño

Toño consigue un bote de casi 1.000€ en el panel con pregunta

1_Vero

¡Vero consigue uno de los paneles más altos en la historia de La Ruleta de la Suerte: 9.000€!

Publicidad