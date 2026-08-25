Luis se encadena ante el hospital para exigir que Sergas agilice su operación: "Si no me opera, me quedaré inválido"

Luis está cansado de llevar años esperando una operación para su pie. Ante la desesperación por el empeoramiento de su situación, ha decidido encadenarse y colgar una pancarta frente al CHUAC con el mensaje: "Si el Sergas no me opera, me quedo inválido" El protagonista sufre un pinzamiento nervioso, problemas en el pie, incluido el levantamiento de un dedo, y dificultades para caminar con normalidad.

Después de acudir a diferentes podólogos y al hospital, Luis continúa esperando una prueba que considera necesaria para poder avanzar hacia la operación. Asegura que ha presentado varias reclamaciones y solicitado que se agilice el proceso, pero denuncia que no ha recibido respuesta. Por ello, desde febrero y marzo de este año ha preparado pancartas y se ha concentrado frente al hospital para reclamar una solución. Además, critica que las personas mayores afrontan mayores tiempos de espera y, en su opinión, reciben poca atención por parte del sistema sanitario.

Actualmente, Luis ha sido derivado a un hospital privado, donde, según explica, el médico que le atendió le indicó que "el problema es también del cuello", debido a que tendría desplazadas la cuarta y quinta vértebras cervicales. Según el paciente, el especialista le explicó que habría que colocar esas vértebras en su sitio y que, mientras no se resuelva este problema, no se podría avanzar con el tratamiento de su pie.

Desde el programa se ha contactado con el Servicio Galego de Saúde (Sergas), que asegura que Luis fue atendido y quedó incluido en la lista de espera con prioridad de nivel 3, lo que significa que, según el sistema sanitario, su situación no reviste gravedad. Luis, sin embargo, niega esta versión y afirma: "Es mentira que me pusieron nivel 3". Según relata, la traumatóloga "se olvidó de poner nivel", por lo que considera que la clasificación que figura en el Sergas no refleja su situación real.

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