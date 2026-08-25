La importancia de detectar a tiempo la crisis de salud mental: depresión y psicosis posparto

Tania Llasera ha reaparecido en redes sociales después de unos días de silencio para reflexionar sobre la polémica generada por sus declaraciones sobre el caso de Lindsay Clancy, la enfermera estadounidense acusada de acabar con la vida de sus tres hijos durante un episodio de psicosis posparto. La comunicadora ha reconocido que las palabras que utilizó para expresar su "empatía" y "compasión" no fueron las adecuadas y ha pedido perdón por la forma en la que abordó el caso.

Llasera ha querido aclarar que su principal preocupación es poner el foco en la salud mental durante el embarazo y el posparto, una etapa en la que pueden aparecer trastornos como la depresión posparto y, en casos más graves, la psicosis posparto. La presentadora considera fundamental que se hable de estos problemas, que se reconozcan sus síntomas y que las mujeres puedan recibir un diagnóstico y tratamiento profesional cuanto antes.

La psicóloga Mercedes Bermejo destaca también el papel fundamental de la pareja y del entorno cercano a la hora de detectar señales de alarma. Ante comentarios preocupantes, cambios de comportamiento o pensamientos relacionados con hacer daño al bebé o a uno mismo, es esencial pedir ayuda a un profesional de salud mental. En el caso de Lindsay Clancy, según los antecedentes conocidos, habría comunicado a su marido que tenía pensamientos de hacer daño a sus hijos y habría solicitado ayuda e ingreso hospitalario en varias ocasiones, estaba sufriendo una psicosis posparto. Los síntomas más comúnes de este concepto son: paranoias, delirios, alucinaciones, voces o insomnio.

El caso vuelve así a poner el foco en la importancia de atender la salud mental posparto y de tomar en serio cualquier señal de alarma. Más allá de la polémica generada por las palabras de Llasera, el debate evidencia la necesidad de combatir el estigma, mejorar la detección de los trastornos posparto y garantizar que las madres que atraviesan una crisis puedan acceder a ayuda especializada de forma rápida y adecuada.

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