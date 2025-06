La odisea de los mayores, ¿excluidos por el avance tecnológico?: "Tardé 48 horas en cambiar una cita médica"

La tecnología avanza a pasos agigantados y el mundo cambia cada día. Los jóvenes se adaptan sin problema, pero las personas mayores sienten que el terremoto digital muchas veces les lleva por delante.

Se le llama brecha digital a la desigualdad que existe en el uso y aprovechamiento de internet entre distintos grupos sociales. Son los mayores los que se llevan la peor parte, incapaces de hacer gestiones básicas que ahora han pasado a ser online.

Pilar tiene 75 años y ha sufrido en primera persona las dificultades de la tecnología. En su caso, tardó 48 horas en cambiar una cita médica y no lo consiguió hasta que le dieron un teléfono para hacerlo por teléfono. "He estado dos días intentando que me atendieran por teléfono y hasta hoy no se han puesto", señala.

Millones de personas se sienten excluidas por la brecha digital, incapaces de actuar con libertad por miedo a que la tecnología les juegue una mala pasada. Ayer, conocimos el caso de Ángela, que no sabe usar internet y, si quiere hacer gestiones personalmente, le cobran por ello. ¡Dale al play para escucharla!