Merche pasó 40 años buscando a una hija que ahora no la cree: "Quiere que diga que la di en adopción, pero me la robaron"

Le arrebataron a su hija recién nacida y pasó 40 años buscándola desesperadamente, siguiendo pistas inconexas y trampas. Cuando por fin ha dado con ella, su hija no quiere tener contacto con ella y le ha pedido que mienta diciendo que la dio en adopción.

Merche

Merche Moya fue víctima en 1978 del robo de su hija recién nacida tras un parto provocado en Madrid. Allí, le tendieron una trampa en un taxi, donde la amenazaron y le hicieron firmar en contra de su voluntad para dar en adopción a su hija.

Durante cuarenta años buscó a su hija sin descanso, contratando detectives y enfrentándose a pruebas de ADN contradictorias. Incluso tuvo que denunciar a un laboratorio que, según la justicia, encubrió el caso.

Cuando por fin dio con la que se confirmó que era su hija, el reencuentro no trajo el final que esperaba. Su hija quiso limpiar el nombre de sus padres adoptivos y llegó a pedirle que mintiera diciendo que la adopción fue un proceso legal.

"Ahora no quiere saber nada de mí", nos cuenta Merche, "quiere que diga que la di en adopción, pero es que es mentira, a mí me la robaron".

Ahora, Merche siente una doble pérdida: la que sufrió hace 40 años y la que ha vivido ahora. ¿Logrará demostrar que le robaron a su hija?

Merche

