María del Monte emociona cantando en directo el tema que le ha devuelto la ilusión: "Solo quería que esto fuera verdad"

María del Monte enamoró a España con apenas 19 años, cuando se dio a conocer en el programa Gente Joven. Desde entonces, se ha convertido en una de las voces más famosas de nuestro país.

Ahora, tras 40 años acumulando éxitos, María del Monte presenta un nuevo proyecto musical, 'Agüita de manantial'. Un proyecto que, según nos cuenta, le ha hecho especial ilusión durante los últimos meses. "Más que cantar, yo quería contar", señala.

En Y ahora Sonsoles, María del Monte nos ha presentado su nuevo tema, emocionándonos con su voz y su talento. ¡Dale al play para verlo al completo en el vídeo de arriba!