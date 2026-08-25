El temporal arrasa un camping en Roda de Bará (Tarragona): "Lo hemos perdido todo"

El temporal en Tarragona da una pequeña tregua después de una noche en la que el viento y las tormentas han sido las protagonistas. La lluvia y el granizo han arrasado con varios municipios.

Cientos de calles y viviendas han quedado completamente anegadas. Muchos han temido por sus vidas y personas como Bárbara, que estaba en su parcela de un camping de Roda de Bará (Tarragona), lo han perdido prácticamente todo.

"La impotencia que tengo es de no saber por dónde empezar", afirma Bárbara, "llevo cuatro días aquí y no sé donde mirar, todo sucio, de barro...".

Según nos cuenta Bárbara, allí están "desmoralizados" y calcula que sus pérdidas personales ascienden a los 8.000 euros. Una situación que tiene a los vecinos al límite y que esperan que vuelva pronto a la normalidad.

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