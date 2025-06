La lucha de Tony Antonio por instaurar la estatua de Mari Carmen y sus Muñecos: "No nos dan ni un tiempo estimado"

Dos años después del fallecimiento de Mari Carmen y sus Muñecos, su hijo Miguel la recordaba en nuestro programa con cariño, reivindicando el homenaje que cree que nunca le llegó a su madre.

Según nos contó, el Ayuntamiento de Cuenca prometió instalar una estatua de la humorista en su honor, algo que nunca llegó a producirse. Desde entonces, su hijo encabeza la lucha por conseguir el monumento homenaje a Mari Carmen y sus Muñecos.

Junto a su hijo, la lucha por la estatua avanza de la mano de Tony Antonio, presidente de la Asociación de Humorismo Español. Según nos cuenta, pensaban que iba a ser un proceso mucho más sencillo, como el de Chiquito de la Calzada, pero no ha sido así.

"No podemos gastarnos el dinero en la estatua si no nos confirman que se va a poner", señala Tony, "no nos dan ni un tiempo estimado y el boceto y todo está hecho".

Hoy, el proyecto continúa paralizado. Mientras el Ayuntamiento alega que en la calle hay obras, el entorno de Mari Carmen y sus Muñecos batallan por conseguir que su nombre resuene en su tierra. ¿Conseguirán instalar la estatua?