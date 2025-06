Ivet Playà, a través de su abogada, Teresa Bueyes: "Tenemos la grabación donde ellos nos proponen los negocios"

Ivet Playà guarda silencio tras su entrevista en televisión, donde aseguró que Alejandro Sanz, con quien dice haber tenido una relación sentimental que él mismo confirma, traspasó límites morales y éticos. Su versión fue tildada de ambigua por varios medios y terminó con una grave acusación, asegurando que tiene otros testimonios que le definen como un "depredador sexual".

El artista se ha pronunciado a través de un canal de difusión tras la entrevista de Ivet. Este ha agradecido el apoyo de sus fans y ha advertido que no consentirá que se le falte el respeto. "No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero uno de ellos no es ser un miserable", señala.

El entorno de Alejandro Sanz sostiene que Ivet Playà está tratando de sacar beneficio económico de este asunto y, según Tamara Gorro, la joven le pidió grandes cantidades de dinero a cambio de no desvelar su historia, algo que Ivet niega.

Teresa Bueyes, abogada de Ivet Playà, ha recibido un mensaje de la joven en pleno directo, asegurando que tiene pruebas de que fue Alejandro quien le ofreció dinero en primera instancia. "Tenemos la grabación donde ellos nos proponen los negocios", advierte.

Según desvelaba un amigo de Alejandro Sanz en exclusiva en nuestro programa, el artista no se quedará de brazos cruzados y está dispuesto a demandar a Ivet Playà. ¿Terminará el cruce de acusaciones en los juzgados?