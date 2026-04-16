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Una instructora de buceo en Maldivas explica el posible motivo tras el ataque de un tiburón a un joven: "No pasa nunca"

Borja y Ana estaban de luna de miel en Maldivas cuando, durante una actividad de buceo, un tiburón le arrancó la pierna al joven español. Un incidente que le mantiene en estado crítico.

Maldivas

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La luna de miel de Borja y Ana en Maldivas, dos jóvenes españoles, ha terminado de la peor forma. Él ha perdido una pierna y está en estado crítico en el hospital.

Ambos estaban realizando una actividad turística propia de la zona: bucear con tiburones. Sin embargo, cuando se lanzaron al agua, uno de ellos atacó a Borja hasta arrancarle la pierna.

La familia de la pareja ha denunciado a la empresa que llevaba a cabo la actividad por presunta negligencia. Según los expertos, los tiburones llevaban una semana sin comer y estaban hambrientos.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Nuria, una instructora de buceo en Maldivas, que nos ha explicado lo que pudo ocurrir. "En ese punto de buceo hay una fábrica de pescado que a lo mejor llevaba días sin soltar restos y los animales estaban excitados", señala Nuria.

Pese a todo, la instructora de buceo afirma que este ataque no es frecuente en la zona, ya que suele ser una actividad muy controlada. "No pasa nunca nada", advierte. ¿Qué pudo fallar? ¿Se podría haber evitado el accidente?

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