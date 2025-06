Indignación por las nuevas 'curvas' de la carretera de Carboneras: "No me imaginaba que me iba a encontrar con eso"

Polémica en la localidad almeriense de Carboneras después de que pintasen de nuevo las líneas blancas de una de sus carreteras dejándolas de 'meme'. ¿El resultado? La indignación de todos sus vecinos.

El vídeo del nuevo aspecto del asfalto se ha hecho viral en Tik Tok y los comentarios de la gente quejándose no se han hecho esperar. La polémica está servida porque los coches están viendo curvas donde no debería verlas.

Y no es que los conductores se estén volviendo locos viendo curvas donde no las hay sino que realmente es una chapuza. Hablamos con un vecino de la zona que aseguran que no dan crédito con con las líneas que han pintado en la carretera e incluso ya hacen chistes con la situación.

Por otro lado, Antonio Sánchez, especialista en señalización vial, nos da la solución a este desastre: "Lo que pasa es que cuando han pintado la línea tanto en los laterales como en el eje se han ido de premarcaje".