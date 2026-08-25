Detienen a la sobrina de la víctima del crimen de Arganza y a su pareja: "Fue una de las que alertó de su desaparición"

Arganza, un pequeño pueblo de León, ha sido el escenario de un brutal asesinato. Hace tres meses, el cuerpo de Domingo, un vecino de 78 años, apareció sin vida y con extraños signos de violencia.

Lo que al principio parecía un accidente tras lo que se pensaba una caída en un campo de cerezos, resultó ser un asesinato. Alguien había golpeado fuertemente a Domingo hasta la muerte.

Tras tres meses de investigación, la Guardia Civil ha detenido a la sobrina de Domingo y su pareja sentimental. Un movimiento que ha consternado a todo el pueblo.

"Fue una de las que alertó de su desaparición", afirma Carlos Quílez. Sin embargo, fue su comportamiento extraño el que, junto al hallazgo del presunto arma homicida y de restos de ADN, el que ayudó a determinar su presunta implicación en el crimen.

La principal hipótesis apunta a que fue alguien de su entorno quien terminó con la vida de Domingo, que pese a ser un vecino muy discreto, tenía un gran patrimonio económico.

Ahora, los vecinos miran a su alrededor y se pregunta si han convivido todo este tiempo con los asesinos de Domingo.

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