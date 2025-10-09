Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

“Me gustaría volver a ser esa familia unida que éramos”: Joaquín y Andrés se reconcilian dejando atrás los errores del pasado

Sueños de libertad

Joaquín y Andrés se reconcilian

Tras varios desencuentros, Joaquín y Andrés dan un paso importante hacia la reconciliación, dejando atrás el rencor y abriendo la puerta al perdón.

La tensión entre primos se disipa en una emotiva escena en la que Joaquín admite su deseo de recuperar el vínculo familiar. Andrés, conmovido, le tiende la mano.

Este acercamiento marca un punto de inflexión en la relación entre ambos. La conversación sincera permite que aflore el afecto que aún perdura pese a los errores cometidos en Sueños de libertad.

Antena 3» Vídeos