Sueños de libertad
Joaquín y Andrés se reconcilian
Tras varios desencuentros, Joaquín y Andrés dan un paso importante hacia la reconciliación, dejando atrás el rencor y abriendo la puerta al perdón.
La tensión entre primos se disipa en una emotiva escena en la que Joaquín admite su deseo de recuperar el vínculo familiar. Andrés, conmovido, le tiende la mano.
Este acercamiento marca un punto de inflexión en la relación entre ambos. La conversación sincera permite que aflore el afecto que aún perdura pese a los errores cometidos en Sueños de libertad.