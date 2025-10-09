Joaquín y Andrés se reconcilian

La tensión entre primos se disipa en una emotiva escena en la que Joaquín admite su deseo de recuperar el vínculo familiar. Andrés, conmovido, le tiende la mano.

Este acercamiento marca un punto de inflexión en la relación entre ambos. La conversación sincera permite que aflore el afecto que aún perdura pese a los errores cometidos en Sueños de libertad.