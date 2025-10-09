Esta es la canción que Ana Mena no puede escuchar

Antena 3 LogoAntena3
El Hormiguero

La cantante Ana Mena ha hablado de su último trabajo musical... y también de algunos de sus gustos menos conocidos.

Patri Bea
En su paso por El Hormiguero, Ana Mena compartió detalles sobre su nuevo single, una propuesta con la que experimenta sonidos distintos a los habituales en su discografía.

Antes de eso, Pablo Motos ha querido indagar en secretos de su pasado o en sus gustos y ha dado con una canción que la malagueña no soporta.

