Publicidad
El Hormiguero
Esta es la canción que Ana Mena no puede escuchar
La cantante Ana Mena ha hablado de su último trabajo musical... y también de algunos de sus gustos menos conocidos.
En su paso por El Hormiguero, Ana Mena compartió detalles sobre su nuevo single, una propuesta con la que experimenta sonidos distintos a los habituales en su discografía.
Antes de eso, Pablo Motos ha querido indagar en secretos de su pasado o en sus gustos y ha dado con una canción que la malagueña no soporta.