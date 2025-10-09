Antena 3 LogoAntena3
Lentejas con chorizo, calabaza y borraja: la receta de Arguiñano que te llenará de energía

ARGUIÑANO

Una manera diferente de preparar lentejes: con borraja y calabaza

Karlos Arguiñano ha preparado un plato de cuchara lleno de sabor y nutrientes, ideal para los días fríos: unas lentejas con chorizo, calabaza y borraja.

El chef ha combinado legumbre, verdura y embutido en un guiso equilibrado y tradicional. Las lentejas aportan proteína vegetal, mientras que la calabaza y la borraja enriquecen la receta.

Arguiñano ha destacado la importancia de usar ingredientes frescos y de temporada. El resultado es un plato sabroso, económico y fácil de preparar, perfecto para toda la familia.

