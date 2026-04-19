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Mejores momentos | Gala 2

La inusual petición de María Parrado al jurado para beneficiar a Aníbal Gómez

La gaditana cree que su compañero lo ha dado todo metido en el papel de Alaska y por eso ha querido que su trabajo fuese recompensado con buenas puntuaciones.

La inusual petición de María Parrado al jurado para beneficiar a Aníbal Gómez

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Patri Bea
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María Parrado ha vuelto a darlo todo sobre el escenario de Tu cara me suena en la segunda gala del formato convertida en Thalía. ¡Hasta se ha puesto a bailar y a jugar con el jurado durante la actuación!

Antes de salir a actuar, cuando casi todos sus compañeros estaban todavía en el sofá, María comenzó a piropear a Aníbal Gómez porque había perdido una apuesta con él en Pasapalabra. Aunque por sus comportamientos, se intuía también que era porque han hecho muy buenas migas.

Después de que el jurado la valorase, María Parrado ha querido llamar a su compañero Aníbal para hacerle una petición al jurado: "Yo creo que mínimo un cinco se merece". ¡Revive este momentazo de la gala dándole al play al vídeo de arriba!

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