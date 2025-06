Fati Vázquez lanza un comunicado en exclusiva en Y ahora Sonsoles respondiendo a Lamine Yamal

Hace unos días salían a la luz unas fotografías de Lamine Yamal y Fati Vázquez de vacaciones. Una supuesta relación que nadie conocía y que fue muy criticada debido a la diferencia de edad (él tiene 17 y ella 30 años).

Pero la cosa cambiaba radicalmente hace unas horas cuando el futbolista publicaba un carrusel de fotos en su perfil de Instagram donde asegura que está "soltero y feliz". Ante esto, Fati reaccionaba muy decepcionada por la actitud de Yamal y lanzaba un comunicado en exclusiva para Y ahora Sonsoles para frenar de desinformación.

La influencer asegura que jamás se acercó a él por fama pues ella ya era conocida pero que le duele mucho que él no haya sido capaz de dar la cara. Y más, después de enterarse de que el futbolista estuvo con otra chica horas antes de su encuentro en Sicilia. "Durante mi estancia, descubrí que otra chica había estado allí justo antes que yo, y que por cuestión de horas no llegamos a coincidir. Esta información me tomó por sorpresa, como a cualquier otra persona que se viera en una situación similar", explica.

"Quiero dejar claro que no tengo ni he tenido jamás un interés económico en esta historia. Soy una mujer independiente desde los 18 años. Llevo más de 10 años trabajando en redes sociales como creadora de contenido, mucho antes de que Lamine fuera una figura pública. Mi trayectoria es sólida, profesional y autónoma".

"Se ha insinuado que si Lamine no fuera una figura pública yo no me habría fijado en él. Pero también es justo decir que, si yo no tuviese la trayectoria y visibilidad que tengo, probablemente él tampoco se habría fijado en mí. Mis palabras no buscan confrontar, sino cerrar un ciclo con honestidad. Agradezco profundamente a quienes han decidido no juzgar desde el prejuicio y han optado por informarse antes de atacar", termina.