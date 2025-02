Eva Soriano desvela que su sueño adolescente era ser cantante: "De tantos 'noes' descubrí mi verdadera profesión"

Eva Soriano es una de las mujeres más famosas de la televisión. Su humor y desparpajo han conquistado a millones de espectadores, que la han seguido desde sus inicios en redes sociales.

Lleva más de 20 años mirando desde dentro del escenario al público, aunque al principio lo hacía cantando en orquestas, en las que estuvo de los 16 a los 21 años.

Con 16 años, se presentó a Operación Triunfo 2008 y, once años después, lo volvió a intentar para quitarse la espinita. "La persona que me estaba haciendo el casting era uno de los que luego me cogió en Tu cara me suena", confiesa.

Pese a que la humorista asegura que siendo adolescente sí que le dolió que no la cogieran en Operación Triunfo, las negativas le ayudaron a descubrir su verdadera vocación.

Con el tiempo y después de estudiar la carrera de turismo y un grado superior de interpretación, Eva se pasa a la comedia 'stand up' y los monólogos, donde empieza su carrera en el humor.

Eva es el claro ejemplo de que el humor puede con todo y de que no le teme a nada. Por eso, ahora se prepara para la nueva edición de El Desafío. ¡No te pierdas su entrevista en el video!