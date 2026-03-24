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A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Rosana desvela por qué se apartó de los focos durante seis años

Tras seis años alejada de los focos, Rosana vuelve con un nuevo proyecto musical y audiovisual. Hoy, nos cuenta qué ha pasado durante todo este tiempo y por qué se ha decidido a reaparecer.

Rosana

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Rosana es una de las voces más famosas de nuestro país. Durante la década de los 90 y los 2000, la cantante puso banda sonora a toda una generación, que llevaba varios años esperando a que volviese.

Hace seis años, Rosana desaparecía del foco mediático. Sin embargo, la cantante nunca lo planteó como una retirada, sino como descanso para definir el rumbo de su carrera.

Hoy, Rosana reaparece con una nueva gira y un proyecto audiovisual en el que presenta su faceta más personal. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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