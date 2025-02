Así vivieron la hija y la viuda de Urtain su trágica muerte: "Me enteré de su suicidio por el megáfono de un parque acuático"

Se llamaba José Manuel Ibar, pero para el mundo era Urtain, el boxeador que se convirtió en un fenómeno de masas durante los años 70. Su fuerza le lleva a despachar su primer combate con un K.O en 15 segundos, una hazaña que repite hasta en 27 combates consecutivos y a ganar el Campeonato de Europa de los Pesos Pesados.

Su éxito se ve empañado de golpe en 1992, cuando, a los 49 años y al borde del desahucio, Urtain salta desde su décimo piso, perdiendo la vida al instante. Pese a que nadie se lo esperaba, algunos sabían de la desesperación que vivía el boxeador durante los últimos meses de su vida por los problemas económicos.

"Cuando empezó a ganar dinero, mi marido cambió, lo despilfarraba", asegura Marisa, su mujer. Según nos cuenta, a sus problemas económicos se sumó la soledad del mundo del éxito, que le llevó a resguardarse en la bebida. "El alcohol fue la puntilla que le llevó a todo", afirma.

Tras varias derrotas en el ring, Urtain decidió retirarse y, desde entonces, las deudas comenzaron a acuciarle. Solo siete días antes de su suicidio, Urtain llamó a su abogado y a varios amigos para pedirles ayuda, pero no la encontró.

El suicidio de Urtain destrozó a su familia. Vanessa, su hija, apenas tenía 14 años y se enteró por los megáfonos de un parque acuático. "Sabía que mi padre se había suicidado, pero no lo entendí, no me lo creía", confiesa su hija.

Desde entonces, son muchas las teorías alrededor de la muerte de Urtain, pero su familia todavía no ha encontrado una explicación a que el boxeador tirara la toalla ante el mayor de los combates: la vida.