Antonia, en huelga de hambre por la empresa familiar: "Mi hermano quiere quedarse con todo y vernos muertos"

Antonia trabajó durante 30 años en la empresa familiar y hace unas semanas, su hermano la despidió. Además, a un año de la jubilación, se enteró de que no había cotizado por ella y se encontraba sin nada.

Hoy, con el proceso judicial paralizado, Antonia se ha puesto en huelga de hambre para reclamar lo que es suyo. Desolada, pasará las noches en un saco de dormir en la puerta del negocio que puso en marcha su padre.

Ambos hermanos están en guerra y ahora es su hermano quien reclama a Antonia casi 15.000 euros por una supuesta deuda con Hacienda. "Me está sacando procesos que no sé ni lo que son, solo quiere que me gaste el dinero en abogados", nos cuenta.

Según ella, la supuesta deuda se debe a que su abogado no justificó bien de dónde salía el dinero, que en realidad ganó gracias a la tienda que comparte con sus hermanos. "Quiere quitármela y quedarse con todo", denuncia.

Antonia no parará hasta que su hermano dé su brazo a torcer. ¿Conseguirá el dinero que le debe?