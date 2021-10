Menudo cambio de guion acaba de dar Ramiro, pues ninguno de los asesores contaba con que tomara la decisión de bloquear a la reportera de televisión. Tras dos fallos, Ramiro necesitaba una alegría en forma de acierto.

La reportera se ha armado de valor para cantar ‘Dancing in the rain’ delante de Ruth Lorenzo... Y no ha soltado el micrófono ni aunque estuviera destrozando la canción. ¡Qué valor!

A David Bustamante le sonaba de algo esta divertida reportera, que también es tiktoker, y ella misma ha revelado el misterio. ¡Descúbrelo en el vídeo junto con su divertida actuación!