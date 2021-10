¡Cómo se la ha colado la maquilladora a Ramiro y a los asesores! Tras un 'Playback' muy suavecito, todos estaban convencidos de que se trataba de una impostora. Sin embargo, en cuanto ha bajado al plató y se ha quitado la bata que llevaba puesta, ya se imaginaban lo que iba a suceder.

Vanesa Frías, rindiendo homenaje a Jennifer Hudson, ha defendido el difícil tema ‘And I am telling you i´m not going’. ¡Y menudo chorro de voz y potencia que tiene! A Ramiro no le ha hecho muy feliz que cantara así de bien, pero él mismo, los asesores y los espectadores han podido alucinar con esta portentosa actuación.

¡No te la puedes perder!