La apuesta de Ana Milán era ganadora: el escultor sorprende con una voz prodigiosa

La fase de ‘Cotillea mi vida’ ha terminado siendo un desastre para Natalia. Ya se había llevado una gran decepción tras descartar a la senderista, que es cantante profesional y ha demostrado su talento con una canción de Pastora Soler.

El segundo fallo consecutivo de la concursante se ha producido cuando ha eliminado al escultor. Su imagen, que los asesores han comparado con Mick Jagger, ha despistado a muchos hasta el punto de que sólo Ana Milán creía que tenía buena voz.

La actriz tenía razón porque, además de ser todo un artista con las manos, se trataba de un cantante profesional. Es Leo Rizzi, que ha elegido el tema ‘We can make it if we try’ de The Sylvers para dejar a todos impresionados.

