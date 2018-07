Cristóbal Garrido, emoción en estado puro para el jurado

VALORACIONES GRAN FINAL | CRISTÓBAL GARRIDO

El jurado de ‘Tu cara no me suena todavía’ no ha podido contener la emoción que el concursante le transmite con cada actuación. Chenoa ha comentado que Cristóbal nació con magia y hace erizar la piel. Asimismo, le ha deseado suerte y ha dicho que le encantaría que ganara la gala final del programa.