Chenoa a Keunam: "Ahora mismo Piqué se está haciendo un lío"

VALORACIONES GRAN FINAL | KEUNAM

¡Que me quedes tú, me quede tu abrazo y el beso que inventas cada día…! Los espectadores y el jurado no pueden dejar de canturrear esta romántica canción de Shakira que nos ha traído Keunam. Chenoa ha comentado que sus giros han sido impresionantes. Por su parte, Miki Nadal le ha recordado de que ha sido un espectáculo y que está convencido de que llegará lejos.