La Terremoto de Alcorcón y Silvia Abril revolucionan el plato como Shakira y Rihanna con 'Can't remember to forget you'

La Terrremoto de Alcorón y Silvia Abril se convierten en Shakira y Rihanna y nos seducen con 'Can't remember to forget you'. El dúo lo da todo y acaba por los suelos protagonizando una pelea de gallos.