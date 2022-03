Un regalo inédito y algo que vuelve a su poder: Eva Soriano se lo pasa en grande por su cumpleaños en 'Tu cara me suena'

Eva Soriano ha celebrado su cumpleaños en la Gran Final de 'Tu cara me suena', y además de pasárselo bien, ¡ha recibido unos regalos que no olvidará nunca! El encargado de dárselos ha sido Manel Fuentes, y Eva no cabía en sí de la emoción.

Dentro de una caja roja con un lazo precioso le esperaban dos regalos muy especiales. El primero ha sido, nada más y nada menos, que la calva que usó al interpretar a Eiffel 65 y su canción 'Blue (Da Ba Dee)', siendo la primera vez que un concursante recibe parte del vestuario de una imitación.

Pero aún le esperaba otro regalo, y que todavía le ha hecho más ilusión si cabe: ¡Un minuto de autotune! Durante su imitación de Eiffel 65, el autotune tuvo 'poseída' a la concursante durante un momento que causó las risas entre el público.

Con el autotune de nuevo en su poder, Eva se lo ha pasado en grande cantando e invitando a todo el mundo a votar por ella con una divertida rima. ¡Menudo espectáculo!

Seguro que te interesa...

Eva Soriano sueña con encontrar ‘Ojos así’ como Shakira