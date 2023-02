Josie, ¿la sorpresa de 'TCMS 10'?: "Imitar se me da bastante bien en petit comité"

Cuando a Josie le propusieron participar en 'Tu cara me suena', no se lo pensó dos veces para aceptar. "Creo que es lo mejor que he hecho: venir a este programa, que es lo más divertido que he hecho en mi vida", confiesa con las ganas del estreno de la nueva temporada. El diseñador y especialista en moda es uno de los concursantes de la décima edición del programa, un nuevo reto en su carrera.

"Imitar se me da bastante bien en petit comité pero cantar es distinto"

"Me encanta imitar", asegura. Revela que lo hace "desde pequeño" con culebrones, y ahora también "en fiestas" sobre gente conocida. "Se me da bastante bien en petit comité pero cantar es distinto", matiza ante esta experiencia. Quizá por eso no se ve como campeón... pero sí se siente "ganador" por la diversión que se va a llevar. "El cortisol me subirá por las nubes, ya me haré un tratamiento antiedad cuando salga de aquí", comenta.

Al pulsador le pide que se lo ponga difícil: "Personajes totalmente diferentes a mí, lo más opuesto". Tiene claro su objetivo: "Que me sorprendan a mí y a todos los telespectadores". ¡No te pierdas su presentación al completo en el vídeo!