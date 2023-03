Susi Caramelo, cañí como Concha Velasco con 'El moreno de mi copla': ¡Para quitarse el sombrero!

La actuación de Susi Caramelo como Concha Velasco en la segunda gala de ‘Tu cara me suena 10’ ha sido para ‘casi’ quitarse el sombrero, que es justo lo que ella ha estado a punto de perder en el escenario. La concursante ha demostrado todo su desparpajo en un número en el que ha tenido que sacar su lado más cañí cantando ‘El moreno de mi copla’, un pasodoble con toque yeyé.

Actitud no le ha faltado a Susi, igual de pizpireta que la cantante original. La voz no ha sido esta vez su punto fuerte, pero no se ha desconcentrado ni cuando el sombrero ha empezado a darle problemas en mitad de la actuación.

Han vuelto a verse muchas ganas y mucho desparpajo por parte de la reportera, y ese espíritu de chulapona como el de Concha Velasco ha conquistado al público. Algo más crítico ha sido el jurado, aunque aplaudiendo lo divertida que ha quedado la puesta en escena. ¡Dale al play!